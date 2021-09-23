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Bodrum’da makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA 23.09.2021, 21:35
Bodrum’da makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi’ndeki içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

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