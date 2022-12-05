Bodrum’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ihbarını aldı. Ekipler, lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen ve göçmenlerin kaçışını organize ettiği değerlendirilen 1 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. M.N.O.G isimli şüpheli, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.