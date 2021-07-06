Bodrum’da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi. Belirtilen bölgeye giden ekipler, bot içerisindeki 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Güvenli bir şekilde bota alınıp Bodrum Limanı’na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi’ne gönderildi.