Bodrum Bike Fest başlıyor

27-28-29 Mayıs tarihlerinde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından organize edilen, Muğla Valiliği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile sponsorların destekleriyle Bodrum’da gerçekleştirilecek olan “Bodrum Bike Fest” öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

“Dağ Bisikletleri Şehre İniyor” sloganıyla organize edilen uluslararası festivale, şuana kadar kayıt yaptıran Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Ekvador, Birlesik Arap Emirlikleri, İsveç gibi ülekelerden bisikletçilerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından sporcular katılım sağlayacak. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu tarafından organize edilen, 27 Mayıs Cuma günü 12.00-18.00 saatleri arasında kayıt ve parkur gezisi ile başlayacak olan program, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da Çamlık’ta Bodrum MTB Cup Bisiklet Yarışı ile devam edecek. 29 Mayıs Pazar günü saat 13.30’da Bodrum merkezde Opet MTB Eliminator National Series yarışı start alacak.

“Bodrum, sporu yaşam biçimi haline getirmiştir”

Bodrum Belediyesi olarak uzun süredir küresel iklim krizine yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını ve yıl boyunca farklı branşlarda spor organizasyonları gerçekleştirdiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, “Muğla’nın en fazla lisanslı sporcusu olan ilçesi Bodrum. Bu bizim için oldukça gurur verici. Bunun nedeni yerel yönetimimizin verdiği destek ve halkımızın sporu yaşam biçimi haline getirmesidir. Çevreye, doğaya duyarlı hizmetlerle çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için doğru yönlendirmelerde bulunmaya gayret edeceğiz. Sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla gerçekleştireceğimiz bu yarışlarımız bizler içinde oldukça önemli.” dedi.

Bu organizasyonla birlikte dünyanın en iyilerini Bodrum’da ağırlayacaklarını ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, bu tür organizasyonlarla turizmi 12 aya yaymanın da çok önemli olduğunun altını çizdi.