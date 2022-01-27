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Bodrum Belediyesi’nde ek protokol ile işçiye yüzde 50 zam

Bodrum Belediyesi’nde imzalanan ek protokol ile işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.

MUĞLA 27.01.2022, 11:50
Bodrum Belediyesi’nde ek protokol ile işçiye yüzde 50 zam

Bodrum Belediyesi’nde imzalanan ek protokol ile işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan toplu iş sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona erecekken, personelin günümüz şartlarında var olan ekonomik durum içerisinde zorluk yaşamaması adına, bin 200 personeli kapsayan ek bir ücret iyileştirme protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte; günlük yevmiye, sorumluluk, eğitim ve sosyal haklar ile birlikte toplamda ortalama yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.

Ayrıca ek protokolle birlikte sözleşmeye, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelli İşçilerin Hakları ve Kişisel Verilen Korunmasına yönelik ek maddeler eklendi.

Bu zor günlerde birlik beraberlik sağlamak adına böyle katılımlı bir imza töreni gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye bir hizmet kuruluşudur. Biz vatandaşımızın doğumunda, düğününde, ölümünde, iyi gününde ve kötü gününde yanındayız. İnsanların sokağındaki çöpünden, evinde akan sudan, sosyal gereksinimlerinden, yardımlarından tutun da okulda okuyan çocuğundan, hepsinden sorumluyuz ve böylesine kutsal bir görevi yürütüyoruz. Bu kutsal görevi hele Bodrum gibi nüfusu 2-3 katına çıkmış bir yerde mesaiye bakmadan gece gündüz demeden yağmurda çamurda icra eden siz değerli kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Sendika Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Sedat Küçük ise; “Kocaeli’nden buraya gelerek, bu soğuk havada böyle sıcak bir yuvayla beraber olmak beni çok mutlu etti. Bizi enflasyon canavarına yedirmeyen, bizimle beraber düşünen ve bizimle beraber yaşayan belediye başkanımıza imzaladıkları bu ek protokolden dolayı minnettarız, çok teşekkür ederiz. Genel Başkanımız Nihat Yurdakul ve tüm genel merkez yöneticilerimizin sizlere çok selamı var. Herkese hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

İmzalanan ek protokolün ardından, işçiler zammı davul zurna eşliğinde kutladı.

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