Bodrum Belediyesi vatandaşları uyardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bazı şahısların Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ve bazı belediye başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vaatlerde bulunması üzerine belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlar bu şahıslara karşı uyarıldı.

Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı şahısların, Bodrum Belediye Başkanı ile belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak, ‘arazilerin imara açılması, imar planı tadilat işlemlerinin çözümlenmesi, imar ile ilgili diğer iş ve işlemlerde avantaj veya ticari kazanç sağlama’ gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlarımızı suistimal ettiği yönünde duyumlar alınmaktadır.

Bodrum Belediye Başkanlığı’nın İmar Müdürlüğü de dahil olmak üzere bütün birimleri ve kurumsal yapısı istisnasız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Herhangi bir müdürlüğümüzde, aracılık, iltimas, kayırmacılık gibi kurumsal yapıyı zedeleyecek eylem ve faaliyetlerin olması söz konusu dahi değildir. Vatandaşlarımızın, belirtilen konularla ilgili aracılık yaptığını iddia eden kişilere hiçbir şekilde itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili tüm işlemlerini ilgili birimlerimize bizzat başvurarak yaptırmasını rica ederiz. Belediyemiz her konuda halkımıza yol göstermeye ve destek olmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.