Bodrum Bale Festivali yaklaşıyor

Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan “Uluslararası Bodrum Bale Festivali”nin 18’incisi bu yıl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 4-17 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” küresel salgın sebebiyle iki yıl aradan sonra sanatseverlerin karşısına zengin bir program ve büyüleyici performanslar ile çıkarak gerçek bir sanat şöleni yaşatacak. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler çerçevesinde, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalinin tüm temsilleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Ülkemizin kültür sanat yaşantısında ayrıcalıklı bir yeri olan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışı; 4 Ağustos Çarşamba akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan “Harem” ile gerçekleşecek.

7-8 Ağustos (Cumartesi ve Pazar) iki temsil ile muhteşem bir müzikal sahnede olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan “Gangster” müzikali döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle Amerika’nın “Büyük Buhran Günleri”ni sahneye taşıyor.

11 Ağustos Çarşamba akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından bu yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Pandemic” balesi yaşadığımız küresel salgının hikayesini sanatın gözüyle sahneye taşıyacak.

14 Ağustos Cumartesi akşamı, geçmiş senelerde Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisi ile sahnelenen ve Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı “Frida” balesi sahnede olacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan eserde Frida’nın küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabasının ve tutkusunun çarpıcı hikayesi anlatılıyor.

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin kapanışı 17 Ağustos Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü “Carmen” balesi ile olacak.

4-17 Ağustos 2021 tarihlerinde Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan “18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” kapsamındaki tüm etkinlikler saat 21.30’da başlayacak.