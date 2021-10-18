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Belediye personellerine sera gazı envanteri eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covenant Of Mayor (Başkanlar Sözleşmesi) kapsamında ilçe geneli sera gazı envanteri konulu eğitim düzenledi.

MUĞLA 18.10.2021, 13:36
Belediye personellerine sera gazı envanteri eğitimi verildi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Covenant Of Mayor (Başkanlar Sözleşmesi) kapsamında ilçe geneli sera gazı envanteri konulu eğitim düzenledi.

Herodot Kültür Merkezi’nde, Bodrum Belediyesi teknik personellerine yönelik düzenlenen eğitim, Yeşil Bina ve Altyapı Uzmanı Nursun Doğru ve Murat Doğru tarafından verildi.

Belediyede görevli teknik personellere verilen eğitim sera gazı envanterinin çıkarılması ve raporlanması işlemlerinin sürdürülebilir olması amacıyla planlandı. Eğitim sonucunda, ilgili müdürlüklerdeki teknik personellerin iklim krizi ve önleyici tedbirler noktasında farkındalığının ve teknik yeterliliğinin artırılması sağlanacak.

Bodrum Belediyesi personellerinin çağın teknolojik şartlarına uygun ve donanımlı olmaları için İnsan Kaynakları Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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