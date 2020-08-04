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Bayramda Marmaris’te 1885 ton çöp toplandı

BAYRAMDA MARMARİS’TE 1885 TON ÇÖP TOPLANDI

MUĞLA 04.08.2020, 16:52
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Bayramda Marmaris’te 1885 ton çöp toplandı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca 1885 ton çöp topladı. 7/24 esasına göre çalışan 180 kişilik ekip ilçe merkezi başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanları temizledi.

Kurban Bayramı’nda yaklaşık 60 bin araç girişinin yaşandığı Marmaris’te belediye arife günü de dahil olmak üzere 5 gün boyunca teyakkuzdaydı. Marmaris Belediyesi’nin zabıta, temizlik işleri, fen işleri ve destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri olası sorunlara anında müdahale etti.

Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekipleri de Kurban Bayramı boyunca aralıksız çalıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, temizlik işçilerinin bayram tatilinde de yoğun mesai harcamasına neden oldu. 7/24 esasına göre çalışan 180 kişilik ekip ilçe merkezi başta olmak üzere mesire alanları, plajlar, koylar, seyir tepeleri gibi alanlarda durmaksızın çöp topladı.

Bayramı, plajlar ve piknik yerlerinde çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren çalışanlar ayrıca yol kenarlarını, kanalların içini ve ara sokakları da temizledi. Bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun grupları yıkanarak dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra tatilcilerin akın ettiği yat limanı bölgesindeki caddeler de araç ile süpürüldü. Sıcak havalarda yangın tehlikesini gidermek için kırsal mahallelerdeki çalı ve kuru otları toplayan temizlik personeli, kırılan çöp bidonlarını yeniledi ve konteynerlerini yıkadı.

İlçe genelinde günlük 370 tona yakın çöp toplayan temizlik ekipleri toplamda 1885 ton çöp topladı. Ortalama olarak günde ilçe merkezinden 240, Armutalan bölgesinden 65, İçmeler 50, turistik mahallelerden de 50 ton atık toplayan belediye ekipleri ayrıca bayram boyunca 110 ton moloz, 60 ton ambalaj atığı ve 150 ton da cam topladı.

Temizlik işleri ekiplerinin bayram boyunca özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Misafir ve vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Örneğin İnbükü koyunu yetkimiz olmamasına rağmen tertemiz yaptık. Demir kapısını da taktık ancak ertesi gün yine aynı hale geldi. İnsanların bu duyarsız davranışları hepimizden önce orada alınteri ile çalışan arkadaşlarımızı yaralıyor” dedi.

Oktay, “Zabıtalarımız sürekli olarak kontroller yaptı. Gece gündüz hem pandemi kurallarını hatırlattı hem de plajda olumsuz görüntülerin oluşmaması için uyarılarda bulundu. Kurulan çadırları kaldırdı. Temizlik işleri ekiplerimiz de durmaksızın ilçeyi temiz tutmak için çalıştı. İnsanlarımızın duyarsız davranışlarından dolayı istenmeyen fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Elbette pes etmemiz mümkün değil, mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.

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