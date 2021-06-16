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Baygın halde bulunan kayıp kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu evlerinin yakınındaki bir samanlıkta baygın halde bulunırken, hastanede tedavi altına alındı.

MUĞLA 16.06.2021, 00:43
Baygın halde bulunan kayıp kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu evlerinin yakınındaki bir samanlıkta baygın halde bulunırken, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çetibeli Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Ö.K’dan ailesi öğlen saatlerinden itibaren haber alamadı. Ailesinin Jandarmaya kayıp ihbarı vermesinin üzerine Marmaris İlçe Jandarma ekipleri , AFAD ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucunda kız çocuğu evlerinin yakınındaki bir samanlıkta baygın halde bulundu. 14 yaşındaki kız çocuğu İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çağrılan ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama gelmez iken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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