Başkan Gürün’ün Datça’ya verdiği içme suyu sözü gerçekleşiyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Eylül 2021’de Datça’da Belediye Başkanı Gürsel Uçar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelmişti. Toplantıda Başkan Gürün, nüfus artışı ve yeraltı su kaynaklarındaki azalma meydana gelen Betçe bölgesinde Cumalı, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Mazı Mahallelerinin içme suyu sorununun çözüleceği sözünü vermişti. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen tarafından toplantıda anlatılan proje için çalışmalarda sona gelindi.

12 Aralık 2021’debirinci etabı için ihalesi yapılan projenin 18 Ocak 2022 Salı günü sözleşmesi imzalandı. İkinci etabıyla birlikte toplam 31 Milyon 300 bin TL’ye mal olacak proje kapsamında Karaköy Mahallesi sınırlarında 3 adet sondaj kuyusu açılarak Yarımadada yer alan Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahalleleri için günlük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağlanacak. Proje kapsamında bölgede toplam 32 bin 500 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak.

Birinci etap ihale kapsamında çalışmalar yer teslimi yapılmasından sonra kısa süre içerisinde başlatılacak. Projenin ilk etabında 1 adet 75 m3, 3 adet 200 m3, 1 adet 1000 m3 olmak üzere 5 içme suyu deposu, 2 terfi merkezi ile 9 bin 700 metre terfi hattı ve 8 bin 800 metre isale hattı yapılacak.

Datça’da yapılacak olan içme suyu yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Betçe bölgesi yatırımı için ilgili bakanlıklarla kredi anlaşması yaptıklarını ancak kredinin iptal edildiğini söyledi. Gürün, bunun üzerine kendi bütçelerinden bu yatırımı yapmaya karar verdiklerini söylerken, “Datça projemiz için ilgili bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler sonrası kredi onayı çıkmıştı. Ancak daha sonra bu kredi iptal edildi ve maalesef projeyi başlatma süremiz uzadı. 2016 yılından bu yana emek verilen ancak, finansman temini sağlanamadığından başlanamayan Datça İlçemizin doğal güzellikleri ile ünlü Betçe Bölgesinin içme-kullanma suyunu 2055 yılına kadar çözecek olan yatırıma başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1. Etap sözleşmesini yaptığımız projenin bedelini kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Daha sonra 2. Etap çalışmamızla birlikte bu bölgeye uzun yıllar hizmet verecek güçlü bir içme suyu alt yapı sistemi oluşturmuş olacağız. Datça’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.