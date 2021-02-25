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Başkan Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara kırsal mahalleler kanunu ve Milas ilçesinde yapılan hizmetler ilgili bilgi verilirken bundan sonraki süreçte Milas’ta yapılacak olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MUĞLA 25.02.2021, 15:06
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Başkan Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas muhtarıyla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlara kırsal mahalleler kanunu ve Milas ilçesinde yapılan hizmetler ilgili bilgi verilirken bundan sonraki süreçte Milas’ta yapılacak olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas muhtarları ile bir araya geldi. Milas muhtarlarının randevu talepleri doğrultusunda Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya 70 muhtar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran tarafından, 7254 sayılı kanun içerisinde yer alan kırsal mahalleler ilgili konuda bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ayrıca toplantıda Milas ilçesinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verilirken, ilerleyen süreçte yapılacak hizmetler ve büyük projeler hakkında muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da ilgili daire başkanları ile yüz yüze görüştü.

Çoban, “Büyükşehir Belediyesi muhtarları dinliyor ve fikirlerini önemsiyor”

Konuşmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e randevu taleplerini geri çevirmediği için teşekkür ederek başlayan Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban; “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’den 7254 sayılı kanun kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan konularında bilgi sahibi olmak için toplantı talebinde bulunduk. Başkanımız bizleri kırmadı ve toplantı talebimizi kabul etti. Toplantıda muhtarlarımız kırsal mahalleler ile ilgili konuda bilgi sahibi oldular. Ayrıca muhtarlar olarak mahallelerimiz ile ilgili istek ve önerilerimizi ilgili daire başkanlarımıza iletme fırsatı bulduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’ün bizleri dinlemesi ve fikirlerimizi önemsemesi bizleri mutlu ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Akay, “Muhtarlarımızın taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanımıza rahatlıkla iletiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında bir köprü görevi görmekte olduklarını ifade eden Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay şunları söyledi: “Bu gibi toplantılarda muhtarlarımızın taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili daire başkanlarına bizzat iletme fırsatı bulabiliyoruz. Bizleri sık sık bir araya getiren, dinleyen ve fikirlerimizi önemseyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e tüm muhtarlarım adına çok teşekkür ederim.”

Başkan Gürün, “Birlikte aileyiz, birlikte Muğla’yız”

Muğla’da 13 ilçe 569 mahalle ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köprü ve vatandaşlarımızdan gelen soruların ilk muhatabı muhtarlarımız. Muhtarlarımıza doğru bilgiyi vererek vatandaşlarımızı aydınlatmalarını sağlamak da bizim görevimiz. Yerel yönetimlerle ilgili değişen yasa ve durumlarla ilgili muhtarlarımızın doğru bilgiye ulaşması için bir araya geldik. Muğlamızın ilçelerine ve mahallelerine yapılan hizmetler konusunda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Muğlamızın 13 ilçesi, 569 mahallesine önem ve aciliyet sırasına göre hizmet ve projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri ve daha fazlasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz diyerek sözlerini tamamladı.
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