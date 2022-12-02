Başkan Gümüş’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gümüş mesajında; “Yaşamın her alanında fırsatlar sunulması gereken engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alması, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunması gerekiyor. Biz bu inançla engelli vatandaşlarımız, özel bireylerimiz ve aileleri ile her zaman bir arada ve dayanışma içerisindeyiz. İmkânlarımız dâhilinde onların yaşadığı sorunların çözülmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Belediyemizde de engelli vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli yurttaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.