Başkan Ceylan Anneler Günü’nü unutmadı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan Pazar günü kutlanan Anneler günü nedeniyle mesainin ilk günü Belediye personelinin ve belediyede bulunan kadın misafirlerin anneler gününü kutladı.

Belediye binasında tüm birimleri tek tek dolaşan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, belediye çalışan annelere ve kadın misafirlere karanfil vererek günlerini kutladı. Anneler yılda bir defa değil her zaman aranmalı diyen Belediye Başkanı Kamil Ceylan;

“Bugünümüzü size borçluyuz. Bizi bu günlere getiren, nesilleri nesillere katan değerli annelerimizin Anneler Günü’ nü kutluyor, kendilerine en derin saygılarımı sunuyorum” dedi. Hediyelerini alan anneler Başkan Ceylan’ın bu nazik davranışından dolayı teşekkür etti.