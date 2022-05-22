Aşçılık öğrencileri hem oynadı, hem yarıştı

Türkiye’de ilk defa 21-27 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile düzenlenen ‘Türk Mutfak Haftası’ etkinlikleri Muğla’da devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının aşçılık bölümü öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Muğla, Milas, Marmaris, Ortaca, Datça Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ve Turizm Fakültesi Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü öğrencileri katıldı. ‘Türk Mutfak Haftası’ çerçevesinde düzenlenen etkinlik Kötekli Mahallesi’nde Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları, Aşçılık Bölüm Başkanları, bölgedeki aşçılık dernek başkanları ve aşçılık bölüm öğrencileri katıldı.

Kortej yürüyüşü esnasında aşçılık bölümü öğrencileri yol boyunca müziğe eşlik ederek oynadı. Program Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda devam etti. Programın açılışında Muğla Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl sunum yaptı. Bingöl sunumunda, “Anadolu’nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez dünyaya sunduğu, asırlık tariflerle Türk mutfağı birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışması ile derlenmiştir. Tüm ülkemizde şenlik havasında geçmesi beklenen Türk Mutfağı Haftası Kültü ve Turizm Bakanlığımız tarafından üstlenilmiş, 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak belirlenmiştir. Gastronomi turizmi son yıllarda tüm illerimizde yerini almış ve stratejik plan olarak hayata geçirilmeye başlanmıştır” dedi.

Bu etkinliklerin yeni tür Türk yemeklerinin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek, “Jeopolitik bir önemden dolayı birçok ülkenin gözünün olduğu bir ülkeyiz. Dolayısı ile bu ülkeyi korumamız ve çok çalışmamız lazım. Bölgemiz yıllar boyu büyük bir birikime sahip. Farklı kültürlerin İran’dan Afganistan’dan, Suriye’den Yunanistan’dan ve Balkanlardan birçok kültürün birleştiği bir yer. Bildiğimiz yemeklerin dışında çok daha farklı lezzetlere, bölgeye, ülkemize ve sizlere imkan sağlayabilecek lezzetleri bulup ortaya çıkarmak gerekiyor. Sonrasında bu lezzetleri ilgili kurumlarla konuşulup yapmamız gerekiyor” dedi.

Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen gastronomi bilgi yarışmasına 5 Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı ve Turizm Fakültesi Yiyecek-İçecek İşletmeciliği bölümü öğrencisi katıldı. Yarışmada ilk turda 15 soru sorulurken, en az puan alan iki okul elendi. Yarışmanın finalinde Muğla Meslek Yüksek Okulu ile Milas Meslek Yüksekokulu çekişirken, Muğla Meslek Yüksekokulu yarışmanın galibi oldu.

Yarışmada dereceye giren okulların öğrencilerine hediyeler verilirken, birinci ve ikinci gelen okul öğrencilerine şef bıçağı, katılım belgesi, madalya ve kupaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl tarafından verildi.