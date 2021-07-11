Arızalanan balıkçı teknesini KIYEM-5 botu kurtardı

Fethiye Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek limana getirildi.

Edinilen biliye göre, Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında balıkçı teknesinde makine arızası meydana geldi. Makine arızası yapan tekneyi kurtarmak için gelen başka bir balıkçı teknesi de arıza yaptı.

Yardım talebinde bulunan tekne için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu bölgeye ulaştı. Arıza yapan balıkçı teknesi KIYEM-5 botu tarafından yedeklenerek emniyetle Fethiye Limanı’na yanaştırıldı.