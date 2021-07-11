banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Arızalanan balıkçı teknesini KIYEM-5 botu kurtardı

Fethiye Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek limana getirildi.

MUĞLA 11.07.2021, 10:28
Arızalanan balıkçı teknesini KIYEM-5 botu kurtardı
banner502

Fethiye Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında arızalanan balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek limana getirildi.

Edinilen biliye göre, Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında balıkçı teknesinde makine arızası meydana geldi. Makine arızası yapan tekneyi kurtarmak için gelen başka bir balıkçı teknesi de arıza yaptı.

Yardım talebinde bulunan tekne için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu bölgeye ulaştı. Arıza yapan balıkçı teknesi KIYEM-5 botu tarafından yedeklenerek emniyetle Fethiye Limanı’na yanaştırıldı.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
banner501