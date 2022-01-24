Alışveriş merkezinde korkutan yangın

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde zincir alışveriş merkezi içinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

Menteşe Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan zincir alışveriş merkezinin elektronik eşya satışının yapıldığı bölümden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alışveriş merkezinin hem ön bölümünden, hem de arka bölümünden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik bir çalışması sorası yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak sabah saatlerinde tekrar alışveriş merkezinde inceleme yaptıktan sonra yangının çıkışı ile ilgili tutanak tutacak. Yangında elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinin ofis bölümünün tamamen yandığı öğrenildi.