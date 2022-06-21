Akıllı kavşağa ‘Farklı Seviyeli Kavşak’ çözümü

Menteşe ilçesinde Denizli, aydın ve Marmaris yol ayrımında bulunan akıllı kavşakta yaşanan trafik sıkışıklığı ‘Farklı Seviyeli Kavşak’ ile çözüm bulunuyor.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ‘Muğla-Denizli-Marmaris Farklı Seviyeli Kavşak’ ile ilgili proje hazırlandığını açıkladı. Milletvekilleri yaptıkları açıklamada, Muğla’nın bütün ihtiyaç ve yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Kavşakta yaşanan sorunu da çözüyoruz” dedi.

Milletvekilleri, “Menteşe ilçemizde özellikle yaz aylarında trafikte sıkıntılar yaşanan ‘Muğla -Denizli-Marmaris Akıllı Kavşağı’ ilgili sıkıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na ilettik. Sayın Bakanımızın talimatları sonrasında, ‘Muğla-Denizli-Marmaris Farklı Seviyeli Kavşak’ çalışması için jeolojik etüt amaçlı sondaj çalışmasına başlandı. Proje çalışmalarına esas jeolojik etüt amaçlı sondaj çalışması devam ediyor. Bu proje ile Marmaris’ten gelen trafik ile çevre yolundan gelen trafik farklı seviyeli kavşakla birbirine bağlanacak olup, bu sayede kavşaktaki trafik sıkışıklığı ortadan kalkacak. Kavşaktaki dönüşün üzerinde 156 metrelik bir köprü yer alacak. Bu köprü sayesinde trafikte yaşanan sıkıntı ortadan kalkacak. Araçların bir bölümü köprüyü, bir bölümü ise köprünün altında yer alan akıllı kavşağı kullanacak. Çalışmalara ihale süreci sonrasında başlanacak” dedi.