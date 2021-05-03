banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!

AK Partili Gökcan’dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek Marmaris Devlet Hastanesine PCR (Kovid-19) test cihazı için söz aldı. Muğla ilçelerinde yapılan test numuneleri Muğla’ya gönderilerek sonuçlar alınıyordu.

MUĞLA 03.05.2021, 16:56
AK Partili Gökcan’dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi

Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bizzat görüşerek Marmaris Devlet Hastanesine PCR (Kovid-19) test cihazı için söz aldı. Muğla ilçelerinde yapılan test numuneleri Muğla’ya gönderilerek sonuçlar alınıyordu.

Sosyal medyasında da müjdeli haberi paylaşan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında Türkiye genelinde farklı illere gönderilmek üzere planlaması yapılan 30 adet Covid -19 Hızlı PCR Cihazından birinin turizm merkezlerimizden Marmaris ilçemize gönderilmesi için söz aldık. Hızlı PCR cihazı önümüzdeki günlerde Marmaris Devlet Hastanemizde kullanılmaya başlanacak. Pandemi sürecinde ilimize verdikleri destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve bu süreçte fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.
Yorumlar (0)
25°
açık