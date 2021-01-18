Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan aşağı attı

Muğla’nın Milas ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyinin acısına dayanamadığı iddia edilen şahıs, kanyondan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çamovalı Mahallesi’nde ikamet eden ve ambulans şoförü olarak görev yapan 38 yaşındaki Ş.Ç., Gökçeler Mahallesi’ndeki kanyona gelenek kendini aşağı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.Ç.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir arkadaşını arayarak helallik istediği öğrenilen şahsın 15 Ocak tarihinde ağabeyi Dündar Ç.’yi Milas’ta meydana gelen trafik kazasında yitirdiği, yaşadığı kayıptan duyduğu üzüntüyle bunalıma girdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.