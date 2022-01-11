ADAK-SAR ilk genel kurulunu yaptı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde doğal afetlerde arama kurtarma görevi yürütecek olan ve gönüllülük esasına dayalı hizmet yürütecek olan Afet Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği ilk olağan genel kurulunu yaptı.

ADAK-SAR genel kurulunda kurucu yönetim kurulu başkanı Erol Kütahya tekrar başkanlığa seçilirken, yönetim kurulunda Rana Şat, Nermin Sözeri, Mehmet Alsan, Zeynep Kara, Pelin Anıl Özer, Abdullah Şenol Şengür yer aldı. Denetim kuruluna ise Ramazan Erter, Umut Tekerek ve Fatih Çavuş seçildi.

ADAK-SAR Başkanı seçilen ve aynı zamanda İletişim Başkanlığı Muğla Şube Müdürü Erol Kütahya, “Amacımız afetlerde gönüllük esasına dayalı arama kurtarma faaliyeti yürütmek. Bölgemiz birinci derecede deprem bölgesi olması nedeniyle diğer arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek ve kurumlarla işbirliği içinde bu çalışmaları yürütmek” dedi.