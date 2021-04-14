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7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 14.04.2021, 20:43
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7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 7 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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