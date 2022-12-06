5 yılda 6 Milyon kg tıbbi atık bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alıyor. 13 ilçeden 1016 noktadan alınan tıbbi atıklar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediliyor.

6 milyon 332 bin 140 kg tıbbi atık bertaraf edildi

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkları Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Bu çerçevede 2017 yılında kurulan ve 500 kg/sa kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf tesisinde bugüne kadar 6 milyon 332 bin 140 kg tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

13 ilçeden tıbbi atık toplanıyor

Muğla’nın 13 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1016 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor. Tıbbi atıklar tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıklar sterilize ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Tıbbi Atık Bertaraf Tesisine gelen atıklar sterilize ediliyor. Tüm tıbbi atıkların sterilizasyon işlemi sonrasında enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarından tıbbi atık alınması yönünde rutinin haricinde talep gelmesi durumunda acilen araç çıkartılarak tıbbi atığın bekletilmeden alınması sağlanıyor.

2022 yılında 1 milyon Kg tıbbi atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 13 ilçede 1016 noktadan 1 milyon 274 bin kg tıbbi atık toplayarak tesislerde bertaraf etti.