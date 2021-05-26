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27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 26.05.2021, 12:05
27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
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