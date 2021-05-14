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20 ton yem yanarak kül oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 20 ton fiğ ve arpa otu yanarak zarar gördü.

MUĞLA 14.05.2021, 12:41
20 ton yem yanarak kül oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 20 ton fiğ ve arpa otu yanarak zarar gördü.

Yangın, Bafa Mahallesi’nde G.B.’ye ait samanlıkta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 200 ton fiğ ve arpa otu olan depoda yaklaşık 20 ton ot yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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