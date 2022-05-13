16’ncı Gökova Bisiklet turu başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 167ncısı düzenlenecek olan Gökova Bisiklet Turu 15 Mayıs Pazar günü başlıyor.

Gökova Bisiklet Turuna Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eşkişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne’den toplam 240 bisikletçi katılacak.

Bisikletçiler 15 Mayıs tarihinde Menteşe Kışla Parkında toplanarak kampa girecek. Bisikletçiler 16 Mayıs günü Akyaka’dan Akbük’e 25 km pedal çevirecekler. 17 Mayıs tarihinde Akbük’ten Ören’de Çökertme Koyuna gidecek olan bisikletçiler buradan Mazı, Yalı, Çiftlik üzerinden Bodrum’a ulaşacaklar. 240 bisikletli ertesi gün feribot ile Bodrum’dan Datça’ya geçecek. Datça’dan Marmaris’e geçecek olan bisikletçiler turu Akyaka’da tamamlayacak.