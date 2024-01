‘Yar Saçların Lüle Lüle’ sloganıyla kuaför ve berber imkânı kısıtlı olan, özellikle kırsal ve dezavantajlı mahallelere giden ‘Mobil Kuaför’ aracının sayısı 2’ye yükseldi. Mobil Kuaför araçları verdikleri hizmetle vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilçe ilçe gezerek, her hafta farklı bir lokasyonda berber ve kuaför hizmeti veren araçta erkekler için saç, sakal tıraşı yapılırken, kadınlar için de saç kesimi, saç boyası ve kişisel bakım gibi kuaförlük hizmetleri sunuluyor. Bir kuaför salonunda bulunması gereken tüm teknik malzemelerin bulunduğu mobil araçlarda ekipmanlar, her kullanım sonrası dezenfekte edilip yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bu kapsamda 7’den 70’e herkesin faydalandığı mobil kuaför araçlarının yeni durağı, Tarsus ilçesine bağlı Taşkuyu Mahallesi ile Toroslar İlçesi’ne bağlı Dalakdere Mahallesi oldu. Mahallelerinde kuaför hizmeti sınırlı olan ve mobil araç sayesinde berber ve kuaför ihtiyacını gideren vatandaşlar ise, hizmetin hem ayaklarına gelmesinden hem de ücretsiz olmasından oldukça memnun kaldılar.

Mahallerinde kuaför hizmeti sınırlı olan vatandaşlar, mobil kuaförü çok sevdi

Vatandaşlardan Halime Oğuz, mahallelerinde kuaförün olmadığını ve kuaför ihtiyacını gidermek için sürekli Tarsus merkeze inmek zorunda kaldığını ifade etti. Oğuz, “Yaptığınız bütün işlemler güzel oldu ve çok memnun kaldık. Maliyet açısından bizim için de çok iyi oldu. Normalde bir kuaföre gidip bu işlemleri yaptırsaydım 600-700 lira tutacaktı. Ayağımıza kadar gelmesi de bizim için çok iyi oldu” dedi.

Vatandaşlardan Hüsniye Pan da, mobil araçla verilen kuaför hizmetini düzenli bir şekilde aldıklarını aktararak, “2 ayda bir mahallemize geliyorlar. Sağ olsun Başkanımız Vahap Seçer sayesinde, ücretsiz bir şekilde ve vakit kaybetmeden işlemlerimizi yapıyorlar” diye konuştu. Kuaför hizmeti sonrası, insanların kendini daha temiz ve öz güvenli hissettiğini söyleyen Pan, “Yaş grubu fark etmeksizin, bakım sayesinde insanların kendine olan özgüveni yerine geliyor ve duruşu bile değişiyor. En basit bir kuaför hizmeti bugünlerde 300-400 lira. Saç kesimi, boyası derken maliyetler 700- 800 lirayı buluyor. Buna yol ücreti de eklenecek. Hem koca bir gün, hem de belli bir bütçe ayırmak gerekecekti. Hepsi, zaman kaybetmeden ayağımıza gelmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Bilal Gök ise, hastalığı sebebiyle çarşı pazara çok çıkamadığını belirterek, “Enfeksiyonum ve bel fıtığım yüzünden çok fazla ayağımın üstüne basamıyorum. Mobil Kuaför ne zaman gelecekse takip ediyorum ve tıraş oluyorum. Çok memnun kaldım” dedi.

“Ayağımıza kadar gelmesi çok iyi oldu”

Dalakderesi’nde yaşayan Gülsüm Aslan, Mabil Kuaför’de saçlarını kestirdi. Hizmeti değerlendiren Aslan, “Çok beğeniyorum” dedi. Daha önce kuaför için Mersin’in merkezine inmek zorunda kaldıklarını söyleyen Aslan, “Çarşıya gidiyorduk. Ayağımıza kadar gelmesi çok iyi oldu. Vahap Seçer başımızdan eksin olmasın, devamlı kalsın” diye konuştu.

“Paramız cebimizde kalıyor”

Mustafa Özdemir de saçlarını kestirip tıraş olan mahalle sakinlerinden. Özdemir, sadece Büyükşehir’in Mobil Kuaförü’nde aldığı hizmeti beğendiğini söyleyerek, “Kendim tıraş olduğumda ya da oradaki berberde tıraş olduğumda kolonya sürdüğümde yanıyor. Burada birçok kez tıraş oldum, kolonya sürüyor, hiç rahatsız etmiyor. Çok memnunum. Çok güzel bir hizmet. Paramız cebimizde kalıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmet bulunmaz fırsat”

Dalakderesi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen, “Böyle bir kırsal alanda Büyükşehir Belediyemizin bize böyle bir hizmet sunması bulunmaz fırsat. Hizmet bir harika. Yani şimdi düşünün 70 yaşında kadının kuaföre gitme şansı yok ama geldi burada saçını rahatlıkla kestirebiliyor. Mesela çocuğu var, bir yere bırakıp gidemiyor. Gelip saçını rahatlıkla kestirebilir. Bundan iyi hizmet olur mu?” dedi.

“Geleceği zamanı dört gözle bekliyoruz”

Hizmetten faydalanan mahalle sakinlerinden Sevim Hayta, “Ben çok memnunum, hepimiz memnunuz. Geleceği zamanı dört gözle bekliyoruz” derken, “Mersin’de herhangi bir yere, nereyi ucuz bulursak oraya gidiyoruz” cümleleriyle de Mobil Kuaför gelmezse ne kadar zorlandıklarını ifade etti. Durdu Ersoy ise, “Saçımı kestireceğim, memnunum. Kestirmek için Mobil Kuaförü bekliyordum” dedi.