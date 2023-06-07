Aydın’ın Efeler ilçesindeki Avukat Cevat Aldemir Anaokulu öğrencileri ’Bugün Günlerden Bilim’ etkinliği çerçevesinde doktorluk mesleği hakkında bilgilendirildi.

Uzman Doktor Aslı Demirkol, minik öğrencilere doktorluk mesleği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Anaokulu öğretmenleri Halime Tanrıverdi ve Figen Çiftçi öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine göre etkinlikte göstermiş olduğu bilimsel yaklaşımdaki başarısı için Uzman Doktor Aslı Demirkol’a teşekkür etti.

Velilerden Çiğdem Yavuz da Uzman Doktor Aslı Demirkol’un, minik öğrencilere göstermiş olduğu ilgi ve sevgiden dolayı veliler olarak minnettar olduklarını dile getirdi.

Etkinlik sonunda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Ülker, Okul Müdürü İsmail Yiğit, Müdür Yardımcısı Esra Zeren ve anasınıfı öğretmenleri, uzman doktor Aslı Demirkol’a çiçek takdiminde bulundu. Minikler de yapmış oldukları buzdolabı magnetlerini hediye etti.