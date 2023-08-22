AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaklaşan yerel seçimler öncesi 'şehir buluşmaları' çerçevesinde Aydın'a geldi. Aydın programına Adnan Menderes Müzesi'ndeki restoranda kahvaltı ile başlayan Abdullah Güler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Güler konuşmasının bir bölümünde emekli maaş zamları ile ilgili bir beklenti oluştuğunu ve konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma başlattığını belirterek, "Bizim birinci hedefimiz enflasyonla mücadele. Hayat pahalılığı dediğimiz bir sorun ile mücadele ederken fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek bir çalışma yürütüyoruz. Milletvekillerimiz ve sahada vatandaşlarla görüştüğümüzde özellikle emeklilerimiz ile ilgili bir beklenti var. Tabi bu durum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da arz edildi. Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız etki analizleri ile beraber bu konuda bir çalışma yürütüyor. Meclis açıldığında bunu değerlendireceğiz. Sonuç itibarıyla benim bir orandan bahsetme imkanım yok. Tabi süreci açısından da bir şey deme imkanımız yok. Unutulmamalıdır ki Türkiye 6 Şubat tarihinde 11 ilimizde yani Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda büyük bir deprem felaketi yaşadı. Sadece bu sene bütçe imkanlarımızdan 765 milyar TL AFAD Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktarıldı. Çok ciddi bir maliyeti göğüslemek zorundayız. 11 ilimizin alt ve üst yapısı ile hayatın normalleşmesi adına çok büyük bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Bizim bir an önce bu şehirleri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bizim makro ekonomik dengeyi de bozmamamız lazım. Bunu da dengeleyecek, fiyat istikrarı yakalayacak, enflasyon ile mücadelemize zarar vermeyecek boyutta bütçe imkanlarını zorlayarak inşallah emeklilerimize de çalışanlarımıza da özlük hakları noktasında bir çalışmayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.