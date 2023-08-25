Marmaris Körfezi ve koyları milyarderlerin katrilyon Türk lirası değerindeki yatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Rus milyarder Abramoviç’in yatları Eclipse ve My Solaris ile Arap milyarder El Nahyan’ın yatı Blue’nun ardından 93 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip 8 kabinli Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Mayan Queen de Muğla koylarında demir attı. Bailleres’e ait 175 milyon dolarlık süper lüks yat Mayan Queen, Bozburun açıklarında bir koyda denizin keyfini çıkartırken, tekne sahibi Baillress‘in teknede olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.

