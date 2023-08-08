Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçim çalışmalarına 24 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada CHP’de bulunan 11 büyükşehir belediyesinin el değiştirerek Cumhur İttifakı’na geçmesine yönelik yaptığı konuşmaya değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “MHP gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede elimizden geldiğince böyle günlerde bilhassa TBMM'nin tatil olduğu günlerde hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz genel başkanımızın talimatı ile Milliyetçi Hareket Partisi olarak 24 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yerel seçim çalışmalarına başlamış olduk. Bu çerçevede de Cumhur İttifakı anlayışı çerçevesinde MHP var olan belediyelerini korumak ve bu sayıyı daha da arttırmak üzere başta Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunan 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere buraları Cumhur İttifakı’nın kazanması ile sonuçlandıracak bir anlayış ile çalışma ve çabalarını sürdürüyor” dedi.



"Yerel yönetimlerde zafer kazanmak istiyoruz"

CHP'li belediyelerin hizmet noktasında yetersiz olduğunu belirten Özdemir; “CHP belediyeciliğinin Türkiye’de ne yazık ki geldiği vasat nokta çok ciddi sıkıntılara sebep olmuş, vatandaşlarımıza zarar vermiştir. İzmir’e bakıyorsunuz körfezin ne yazık ki kirletildiği gerçeği ile şehirleşme anlamında orada ki belediyenin faaliyetlerini sürdürememesi ile karşı karşıyayız. İstanbul’a bakıyorsunuz keza benzer sorunlar sıkıntılar var. Vatandaşa verilen tutulmayan sözler var, Ankara’ya bakıyorsunuz neredeyse refüjlerde bulunan bitkilerin çiçeklerin dahi sulanamadığı belediyenin hiçbir projeyi geliştiremediği, gerçekleştiremediği bir anlayış ve bununla beraber yine genel başkanımızın ifade ettiği 11 büyükşehir belediyesindeki sıkıntılar. Bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek üzere nasıl ki aziz milletimiz 14 Mayıs’ta kendi iradesi ile Cumhur İttifakı’nı yetkilendirdiyse merkezi idare anlamında elde edilen bu zaferi destekleyerek yerel yönetimlerde de zafer kazanmak istiyoruz” dedi.



"Başarımızı sürdürmeyi murat ediyoruz"

Cumhur İttifakı’nın Kayseri’de güzel temsil edildiğini ve yerel seçimlerde bu başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini belirten MHP’li Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı; “Cumhur İttifakı, Kayseri’de bu anlam da zaten örnek bir il, Türkiye’ye örnek bir il 16 ilçemizin tamamı yine Cumhur İttifakı tarafından temsil ediliyor. İnşallah bu başarımızı bu dönemde de yerel seçimlerde de arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Gayretliyiz, istekliyiz çünkü biz aziz milletimizin hizmetindeyiz. Başka gündemlerin peşine takılmıyoruz. MHP kendi gündemini takip etmek sureti ile hem şehrimizin hem Türkiye’nin meselelerini yakinen takip ediyor, bunlar ile ilgileniyor çözüm önerilerini ve politikalarını hem getiriyor hem geliştiriyor. Bu çerçevede de inşallah önümüzdeki dönemde de ifade ettiğim gibi başarımızı sürdürmeyi murat ediyoruz.”