MHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin 2’si büyükşehir olmak üzere 14 il ve 41 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklandı. Buna göre MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün olurken Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Serdar Soydan olarak belirlendi.

"Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet"

MHP’nin açıkladığı 12 ildeki belediye başkan adayları ise şöyle:

"Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik, Bartın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen, Erzincan Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun, Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın, Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Doğu, Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan ve Osmaniye Belediye Başkan Adayı İbrahim Çenet."

Adana

MHP’nin Adana Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler, Feke Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener, İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur, Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek, Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz, Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı, Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan, Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Vedat Cengiz, Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ, Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu."

Mersin

MHP’nin Mersin Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge, Mut Belediye Başkan Volkan Şeker, Silifke Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan Ali Öz."

Aydın

MHP’nin Aydın Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen, Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen, Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz."

Ankara

MHP’nin Ankara Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal, Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı."

Antalya

MHP’nin Antalya Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz, Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy."

Denizli

MHP’nin Denizli Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Çal Belediye Başkan Adayı Feti Akcan, Honaz Belediye Başkan Adayı Ali Semerci."

ErzurumMHP’nin Erzurum Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun, Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün, Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın."

Eskişehir

MHP’nin Eskişehir Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları şöyle:

"Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık, Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erdem."

İstanbul

MHP’nin İstanbul Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayları ise şöyle:

"Beşiktaş İlçe Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz."

Balıkesir Gömeç İlçe Başkan Adayı Kazım Arslan olurken Bursa Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Davut Aydın oldu.