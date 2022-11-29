Mutlu Yaşam Köyüyle engelliler daha mutlu

Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisinden Fatma Aytekin, Mutlu Yaşam Köyü sayesinde engellerin ortadan kalktığını, dünyanın engelliler için daha güzel bir yer haline geldiğini söyledi.

Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın daveti ile Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, Mutlu Yaşam Köyünde unutulmaz bir gün geçirdi.

Mutlu Yaşam Köyünde hayvanlarla güzel zaman geçirerek ağaçlardan portakal koparan konuklar, böyle bir günü yaşatması nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür etti. Mutlu Yaşam Köyünün olanakları ve aktiviteleri ile çok özel bir yer olduğuna vurgu yapan konuklar, “Böylesi güzel bir yerle karşılaşacağımızı tahmin bile edemezdik. İnsanların unutulmaz zaman geçirmesi için her ayrıntı düşünülmüş. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Neşet Tarhan’a ve lojistik destek sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederiz” dediler.

Engelli Meclisi adına değerlendirmede bulunan Fatma Aytekin ise “Başkanımız Neşet Tarhan, Engelli Meclisimize çok büyük destek sağlıyor. Bize çok güzel bir mekan sağladı. Bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde bizleri Mutlu Yaşam Köyünde kahvaltıda buluşturdu. Çok güzel geçti. Mezitli Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri, tekerlekli sandalye kullanmaları nedeniyle pek çok etkinlikten yararlanamadıklarını ifade ediyorlardı. Mutlu Yaşam Köyümüz, doğası ve teknik kolaylıkları ile bu engellilerimizin de çok güzel eğlenmesini sağladı. Hepsi memnun kaldılar. Mutlu Yaşam Köyünün ortamını çok beğendiler. Bu tür projelerle engelleri daha kolay aşabiliriz ve dünya engelliler için de daha güzel bir yer haline gelir” dedi.