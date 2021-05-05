Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçeye bağlı Belçınar Mahallesi Başpınar mevkisinde bahçesine gitmek isteyen Bayram M.T’nin (51) kullandığı traktör yoldan çıktı. Traktörün dere yatağına devrilmesi ile yola savrulan Bayram M.T. atlayarak yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle şok geçiren sürücüye ilk müdahale olay yerinde bulunan yakınları tarafından yapılırken devrilen traktör daha sonra çekici ile kaldırıldı.