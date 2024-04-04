İYİ Parti'de yerel seçimde alınan başarısız sonuçların yankıları sürüyor.

Seçimlerin ardından üst düzey istifalar da geldi. İstifa çağrıları da yükselirken Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

Günay Kodaz kimdir?

İYİ Parti'den ihraç edilen isimler arasında yer alan Günay Kodaz, parti içi disiplin süreciyle ilgili gelişmelerle gündeme gelmiştir. Kodaz'ın kimliği ve ihraç sebepleri, kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Günay Kodaz, İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biridir ve mesleği avukatlıktır. Doğum yeri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Kasabası olan Kodaz, eğitim hayatını Türkiye'nin farklı şehirlerinde sürdürmüştür. İlkokul ve ortaokul eğitimini İğde'de tamamladıktan sonra lise eğitimini Çorum Sağlık Meslek Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda tarih öğretmeni olarak görev yapmıştır. Ayrıca İngiltere'de dil eğitimi alarak İngilizce yetkinliğini geliştirmiştir ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirmiştir.

İYİ Parti'den ihraç edilmesi ise parti içi disiplin kurallarına uymadığı gerekçesiyle gerçekleşmiştir. Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzasıyla kesin ihraç istemi, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Ancak detaylı ihraç sebepleri hakkında resmi açıklama yapılmamıştır.

Günay Kodaz'ın İYİ Parti'den ihraç edilmesi, parti içi dinamikler ve siyasi arenada tartışmalara yol açmıştır. Ancak detaylı bilgi eksikliği, kamuoyunun tam olarak olayı anlamasını zorlaştırmaktadır.