Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: 'YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Teklifler yeniden gözden geçirilmeli. Yeni teklif kamu çalışanlarının tekliflerinin anlaşılmadığını ortaya koyuyor."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Yeni teklif kamu çalışanlarının tekliflerinin anlaşılmadığını ortaya koyuyor, teklifler yeniden gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı.