Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu işvereni ilk teklifini sundu. Yetkili konfederasyon olarak memurları görüşmelerde temsil eden Memur-Sen, verilen teklifin Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerinin de altında kaldığını belirterek kabul etmedi. Bunun üzerine Memur-Sen, kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaşarak teklifin revize edilmesini talep etti.

Dijital ortamda gerçekleştirilen ve araştırma tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle yapılan ankette kıdem, cinsiyet, hizmet kolu ayırımlarına göre seçilmiş 50 bin kamu işçisi, sözleşmeden beklentilere ilişkin soruları cevapladı. Buna göre, Memur-Sen’in refah payı teklifine kamu görevlilerinin destek oranı yüzde 89 olurken, Memur-Sen konuyla ilgili olarak “Kamu görevlilerinin her toplu sözleşme döneminde hükümetten talep ettikleri ve geçmiş iki yılda hükümetin toplu sözleşme dışında yasal düzenleme yaparak vermek zorunda kaldığı refah payı talebi; enflasyonist ortamda haklı, her toplu sözleşmede gündeme gelmesi haliyle ise kalıcı bir teklif haline gelmiş durumdadır” açıklamasına yer verdi.



“Seyyanen zammın memur emeklilerine verilmemesi, emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkiliyor”

Araştırmada, seyyanen yapılan 8 bin 77 lira ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamasıyla beraber memur aylıklarıyla emekli aylıkları arasındaki ciddi bir fark oluştuğu ve bu farkın memurları nasıl etkilediği de soruldu. Buna göre kamu görevlilerinin yaklaşık yüzde 80’i seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin emekliliği gelmiş memurların emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.



“Kamu görevlileri en çok istediği yardım eş yardımı”

Araştırmaya göre, kamu görevlilerinin artırılmasını istediği yardım kalemleri içerisinde eş yardımı yüzde 40 ile ilk sırada yer alırken, eş yardımını sırası ile yüzde 24 ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı, yüzde 16 ile kreş yardımı takip ediyor.



“Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na memurdan destek”

Kamuda görevde yükselme sınavlarının bir süreye bağlı olmayan karmaşık ve dağınık haline karşı Memur-Sen’in Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının en az üç yılda bir yapılmasını önerdiği teklif, katılımcıların yüzde 65’i tarafından destek gördü.