Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Memur-Sen Konfederasyonu’nun kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Müzakere sürecinin tamamlanmasıyla beraber kamu işveren heyeti adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifini kamuoyuna açıkladı. Buna göre işveren heyeti, 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu işveren heyetinden teklif, 21 gün sonra beklemediğimiz bir şekilde geldi. Gelen teklifi bu anlamda olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası’nın 2024 için enflasyon hedefini yüzde 33’e güncellediği bir yerde gelen teklif yüzde 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz; hiç vakit kaybetmeden tekliflerini revize etmeleri ve yeni bir teklifle gelerek sıkışmış olan zamanı daha verimli kullanarak takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine ulaşmak için gayret göstermeleridir” diye konuştu.



“Biz 2024 yılı için özellikle 3’er aylık teklifler sunduk ama 6’şar aylık teklif sundular”

Toplantıda refah payından söz edilmediğine vurgu yapan Yalçın, “Biz 2024 yılı için özellikle 3’er aylık teklifler sunduk. Çünkü enflasyonist ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması, aldıkları ücretlerin enflasyon karşısında erimemesi için bunun son dere önemli olduğunun altını çizdik. 2024 yılı için hükümetin enflasyonla mücadelesindeki kararlılığına inancımızı ifade ederek 6’şar aylık teklifler sunmuştuk ama teklif her iki yıl için de 6’şar aylık geldi. Bunun yeniden gözden geçirilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in oransal zam dışında pek çok teklifi ve beklentisi olduğunu vurgulayan Yalçın, işverenin yüzdelik zam dışında bir teklif getirmediğini vurgulayarak, “Kamu görevlileri insaf sınırını aşan kiralar nedeniyle ciddi anlamda zorlanmakta. Onun için kira yardımıyla ilgili bir teklifin de gelmesini bekliyorduk” dedi.



“Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin cümle kurulabilirdi ancak kurulmadı"

Emeklilerin ayakta kalma durumlarının olmadığını, bu rakamlarla zorlandıklarını da söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle oluşturduğu sıkıntıyı ifade ettik. Bununla ilgili cümle bekliyorduk. 21 gün geçti bizim teklifimizi sunduğumuz tarihten bugüne kadar. Tekliflerimizin tasnif süreci, ön müzakere ile müzakere sürecinin birleştiği etkin bir dinleme süreci dahil hepsi gerçekleşti. Onun için bu teklifi çalışmak için yeterli zaman vardı. Bayram ikramiyesinden tutun da diğer sosyal haklara ilişkin cümle kurulabilirdi ancak kurulmadı. Birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine verilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kurduğu cümle takvim olarak kurulabilirdi. Yine kamuda bazı grupların sosyal haklarına ve ücretlerine ilişkin yaşanan sıkıntı tüm Türkiye’nin malumu. Akademisyenlerden mühendislere, şube müdürlerinden şeflere kadar herkesin ücret skalasındaki bozulmadan kaynaklı stresin yükseldiği, gelir dağılımında adalet çağrımızı her seferinde yinelediğimiz bir süreçte bunlara dair de bir teklif gelebilirdi. Henüz gelmiş değil.”



“Kamu görevlileri olarak tam müzakere istiyoruz”

Müzakere sürecinin son haftaya bırakıldığını belirten Yalçın, “Hizmet koluna ilişkin tekliflerimizi tüm boyutlarıyla kamu işveren heyetine ifade ettik. Kamu işveren heyeti hizmet koluna ilişkin teklifleri de getirebilirdi, bunlar sona bırakıldı. Onun için bunlar çok hızlı değerlendirilmeli ve masa hiç ara vermeksizin çalışmalıdır. Çünkü az önce sayın bakan da ifade etti; 967 teklifi şu an masada müzakereyi bekliyor. Bizler de tam müzakere istiyoruz. Zamanı çok verimli bir şekilde kullanmak zorundayız” diye konuştu.

Gelen teklifin çok yeterli olmadığını, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin 10 puan altında bir rakamla masaya gelinmesini doğru bulmadığını söyleyen Yalçın, teklifin güncellenmesi gerektiğini ifade etti.