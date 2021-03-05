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Lojistik dosyasında bu ay: KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Lojistiğin daha güvenli, hızlı ve ekonomik bir biçimde yapılmasını sağlayan karayolu taşımacılığı, en çok tercih edilen taşımacılık türüdür. Küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu taşımacılığı ile rekabet halinde olan karayolu taşımacılığı, önemli avantajlar sağlıyor. Oldukça esnek olan karayolu taşımacılığında yükleme ve boşaltma işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor, kapıdan kapıya hizmet verilebiliyor. Türkiye’de yük taşımacılığının yüzde 90’a yakın bölümü karayolu ağırlıklı olarak gerçekleşiyor. Karayolu taşımacılığında uzmanların analizlerine ve firmalarla yapılan röportajlara yer verdik.

Mart 2021 05.03.2021, 15:31 05.03.2021, 15:53
2004
Lojistik dosyasında bu ay: KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI

Lojistik dosyasında bu ay Karayolu taşımacılığını işliyoruz. İşte dosyadan başlıklar:

ATİLLA YILDIZTEKİN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı

KARA TAŞIMASINDA VERİMLİ ÇALIŞMA

"Genellikle nakliye sektöründe ölçeklerin küçük ve sektörün çok sayıda oyuncusunun bulunması nedeniyle öldüresiye bir rekabet yaşanıyor. Nakliye şirketleri veya araç sahipleri iş alabilmek amacıyla maliyetlerini en geriye çekecek şekilde çalışmak zorunda kalıyorlar."

EMRE ELDENER -  UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

LOJİSTİKTE DİJİTALLEŞME VE E-TİCARET

"Koronavirüs pandemisine yönelik alınan karantina ve sokağa çıkma yasakları gibi önlemler ile birlikte virüsten korunma amacıyla kalabalık ve kapalı alanlardan kaçınan tüketiciler, pandemi öncesi alışveriş merkezleri, marketler ve perakende mağazalarına fiziki olarak giderek karşıladıkları ihtiyaçlarını e-ticaret altyapısı kullanarak gidermeyi tercih ettiler."

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ - Lojistik Danışmanı

E-TİCARETTE LOJİSTİĞİN ÖNEMİ

"E-ticarette lojistik sürecin maliyetleri de artıyor. Bu sebeple, lojistik sürecinde hem depo ve çalışan personel maliyetlerini hem de tedarikçilerle olan anlaşmaları ve bunların maliyetlerini kontrol altında tutmak önemli."

BELKIS ÖNEL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi

KARAYOLU, LOJİSTİKTE EN BÜYÜK PAYA SAHİP

"Karayolu taşımacılığı ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede taşımacılık modları arasında en büyük paya sahip taşımacılık türü. Tercih edilmesindeki en büyük etken, başlangıç noktasından bitiş noktasına aktarmasız ve hızlı taşıma gerçekleştirme olanağına sahip olması."

YENİAY LOJİSTİK AŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ NERMİN ÖNDER: 

“DENİZ KARGO TAŞIMACILIĞINDA ATILIM YAPIYORUZ”

Yeniay Lojistik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Önder, “Hava taşımacılığında ilk 10 acente içinde yer alıyoruz, gemi taşıma talepleri ile atılıma geçtik. Deniz kargo taşımacılığı alanındaki talepleri değerlendirip ekibimizi bu anlamda genişlettik. Bu planlama ile yüzde 25 oranında büyümeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

SGS TRANSITNET GENEL MÜDÜRÜ MİNE KAYA:

“SÜRÜCÜLERİMİZ İÇİN VİZE HİZMETİ VERMEYE BAŞLADIK”

SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, “Ağustos ayı ortasından bu yana Schengen ve bazı diğer ülkelerde sürücülerimiz için vize hizmeti vermeye başladık. Ayrıca TransitNet arayüzü üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Böylece firmalar gerekli dokümanları sisteme yükleyerek bize ulaştırabilecekler” dedi.

GALATA TAŞIMACILIK YÖNETIM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO’SU VITTORIO ZAGAIA:

“DİJİTALLEŞME İLE PANDEMİ DÖNEMİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETTİK”

Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia, “Bir kaç sene önce başlattığımız teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme, pandemi dönemini sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmiş olmamızda kilit bir rol oynadı” dedi.

LIMA LOJISTIK KURUCU ORTAĞI CENKER URAL:

“İTALYA OFİSİMİZLE TÜRKİYE’NİN HİZMET İHRACATINA KATKI SAĞLIYORUZ”

Lima Lojistik Kurucu Ortağı Cenker Ural, 2020 yılında İtalya’nın Milano kentinde ofis yatırımı yaptıklarını söyleyerek, bu yatırımla Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağladıklarını ifade etti.

SARP INTERMODAL CEO’SU ONUR TALAY:

“TÜRKİYE’DE INTERMODAL TAŞIMACILIKTA AKLA GELEN İLK ŞİRKETİZ”

Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, “Kurulduğumuz günden bu yana artan iş hacmimiz ve gerçekleştirdiğimiz büyüme odaklı yatırımlarla günümüzde, Türkiye’de intermodal taşımacılık denildiğinde akla gelen ilk şirketiz” dedi.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK DOSYASI EKOVİTRİN MART SAYISINDA.

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