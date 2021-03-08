banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tekstil sektörüne destek devam edecek
Tekstil sektörüne destek devam edecek
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı
Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı
Adidas virüsüne dikkat: Gelen linke tıklamayın!
Adidas virüsüne dikkat: Gelen linke tıklamayın!

Emine Erdem: Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz

KAGİDER’den 4T stratejisi... Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekovitrin Dergisi’ne verdiği özel röportajda “KAGİDER olarak kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve kadını güçlendirmek için 4 temel konuya odaklı olarak bir strateji yürüttüklerini söyledi. Erdem, “Biz bu stratejimizi 4T diye adlandırıyoruz: Teknoloji, Toplumsal ağların güçlendirilmesi, Ticaret ve Tarım” dedi.

Mart 2021 08.03.2021, 09:55 08.03.2021, 10:24
2003
Emine Erdem: Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekovitrin dergisine verdiği özel röportajda, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve kadını güçlendirmek için 4 temel konuya odaklı olarak bir strateji yürüttüklerini söyledi. Erdem,  “4T” adını verdikleri stratejiyi; “Teknoloji, Toplumsal ağların güçlendirilmesi, Ticaret ve Tarım” diye açıkladı.   

Türkiye’de kadının güçlenmesi ve kadın girişimciliğinin daha fazla yaygınlaşması açısından bunun 4 kritik ve temel konu olduğuna dikkat çeken KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 4T Stratejisi ile ilgili şunları söyledi:

“Teknoloji, kadınlara işlerini geliştirmeleri, koşul ve fırsatları eşitlemeleri açısından çok önemli olanaklar sağlıyor. Kadınların teknolojiye daha fazla ilgi duyması ve daha fazla kadın girişimcinin bu olanaklardan yararlanması lazım. İkinci kritik konu kadın girişimcilerin Toplumsal ağlarını, dayanışmalarını genişletmek. Üçüncüsü Ticaret işletmelerin büyümesini sağlayan unsurdur. Bu kapsamda kadın girişimcilerin daha fazla ticaret yapabilmeleri, daha fazla pazara erişebilmeleri desteklenmeli. Dördüncüsü, Tarım ülkemizin çok stratejik, ancak ihmal edilmiş bir sektörüdür ve bu sektörde bugün 252 bin kadın kendi hesabına çalışmakta ve 2 bin kadın işveren bulunmakta. Tarım sektöründe kadınların özel bir gelişme potansiyeli bulunuyor. Tarımda kadın girişimcilerin desteklenmesi hem kadının güçlenmesi hem de bu sektörün gelişmesi açısından güçlü bir sinerji yaratacaktır.”

KAGİDER Başkanı Erdem, 4T Stratejisi konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Teknoloji alanında, kadınların STEM konularına ilgi duymaları için çalışıyoruz. Bu kapsamda Tech Talks gerçekleştiriliyor.Teknolojinin kadın liderleri adlı programla bu alanda başarılı olan kadınları ödüllendiriyor, genelde kadınlara ilham verecek başarı öykülerini duyuruyor ve rol modeller çıkartıyoruz.

Toplumsal ağların güçlendirilmesi konusunda koordinatörlüğünü yaptığımız, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesini yürütüyoruz. Proje katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefliyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde ilk adım olarak www.ticaretinkadinlari.com adlı, teknik altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek, işlevsel bir platform kurduk. Anadolu’daki kadın girişimci networkünü genişletmek amacıyla düzenlediğimiz istişare toplantılarımızı salgın döneminde de il il sürdürmeye devam ediyoruz. Hatta istişareleri online olarak düzenlemek bir araya gelmeyi daha da kolaylaştırdı diyebilirim.

Ticaret alanında, özel sektörde daha fazla kadın tedarikçiden alım yapılması için çaba gösteriyoruz. Kamu ihalelerinde daha fazla kadından alım yapılması için Kadından Almalı Memleket Kazanmalı kampanyasını sürdürüyoruz. Ticaretin Kadınları portalını kurduk. FCEM Uluslararası Girişimci Kadınlar Dünya Kongresi ve Akdeniz Kadın Girişimciler Forumu’nun iki ayrı kongresini Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması, Danimarka kökenli DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi ile ‘Kadın için Taşıyoruz’ adlı projeye imza attık. Bu proje ile kadın ihracatçılara ciddi destekler sunacağız. UPS ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile daha fazla kadının ihracat yapmasını sağlama amacıyla yürüttüğümüz “Kadın İhracatçı Programı” kapsamında online buluşmalara devam ediyoruz.

Tarımda, ‘Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nı gerçekleştirerek, tarım sektöründeki girişimleri en az bir, en çok üç yıldır süren 75 kadın girişimci için bir eğitim kampı düzenledik.”

EMİNE ERDEM: “KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMLARI YETERSİZ DÜZEYDE”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Türkiye’de kadın girişimcilik oranının yüzde 13 düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Erdem, “Bu bakımdan, kadın girişimcilerin durumunun arzu ettiğimiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğumuz seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu sadece girişimcilikte değil, kadın istihdamında da aynı. Kadınların ekonomiye katılımları yetersiz düzeyde” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20