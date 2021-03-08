Emine Erdem: Kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Ekovitrin dergisine verdiği özel röportajda, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve kadını güçlendirmek için 4 temel konuya odaklı olarak bir strateji yürüttüklerini söyledi. Erdem, “4T” adını verdikleri stratejiyi; “Teknoloji, Toplumsal ağların güçlendirilmesi, Ticaret ve Tarım” diye açıkladı.

Türkiye’de kadının güçlenmesi ve kadın girişimciliğinin daha fazla yaygınlaşması açısından bunun 4 kritik ve temel konu olduğuna dikkat çeken KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 4T Stratejisi ile ilgili şunları söyledi:

“Teknoloji, kadınlara işlerini geliştirmeleri, koşul ve fırsatları eşitlemeleri açısından çok önemli olanaklar sağlıyor. Kadınların teknolojiye daha fazla ilgi duyması ve daha fazla kadın girişimcinin bu olanaklardan yararlanması lazım. İkinci kritik konu kadın girişimcilerin Toplumsal ağlarını, dayanışmalarını genişletmek. Üçüncüsü Ticaret işletmelerin büyümesini sağlayan unsurdur. Bu kapsamda kadın girişimcilerin daha fazla ticaret yapabilmeleri, daha fazla pazara erişebilmeleri desteklenmeli. Dördüncüsü, Tarım ülkemizin çok stratejik, ancak ihmal edilmiş bir sektörüdür ve bu sektörde bugün 252 bin kadın kendi hesabına çalışmakta ve 2 bin kadın işveren bulunmakta. Tarım sektöründe kadınların özel bir gelişme potansiyeli bulunuyor. Tarımda kadın girişimcilerin desteklenmesi hem kadının güçlenmesi hem de bu sektörün gelişmesi açısından güçlü bir sinerji yaratacaktır.”

KAGİDER Başkanı Erdem, 4T Stratejisi konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Teknoloji alanında, kadınların STEM konularına ilgi duymaları için çalışıyoruz. Bu kapsamda Tech Talks gerçekleştiriliyor.Teknolojinin kadın liderleri adlı programla bu alanda başarılı olan kadınları ödüllendiriyor, genelde kadınlara ilham verecek başarı öykülerini duyuruyor ve rol modeller çıkartıyoruz.

Toplumsal ağların güçlendirilmesi konusunda koordinatörlüğünü yaptığımız, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesini yürütüyoruz. Proje katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif, demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefliyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde ilk adım olarak www.ticaretinkadinlari.com adlı, teknik altyapısı güçlü, kapasitesi yüksek, işlevsel bir platform kurduk. Anadolu’daki kadın girişimci networkünü genişletmek amacıyla düzenlediğimiz istişare toplantılarımızı salgın döneminde de il il sürdürmeye devam ediyoruz. Hatta istişareleri online olarak düzenlemek bir araya gelmeyi daha da kolaylaştırdı diyebilirim.

Ticaret alanında, özel sektörde daha fazla kadın tedarikçiden alım yapılması için çaba gösteriyoruz. Kamu ihalelerinde daha fazla kadından alım yapılması için Kadından Almalı Memleket Kazanmalı kampanyasını sürdürüyoruz. Ticaretin Kadınları portalını kurduk. FCEM Uluslararası Girişimci Kadınlar Dünya Kongresi ve Akdeniz Kadın Girişimciler Forumu’nun iki ayrı kongresini Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması, Danimarka kökenli DFDS’nin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi ile ‘Kadın için Taşıyoruz’ adlı projeye imza attık. Bu proje ile kadın ihracatçılara ciddi destekler sunacağız. UPS ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile daha fazla kadının ihracat yapmasını sağlama amacıyla yürüttüğümüz “Kadın İhracatçı Programı” kapsamında online buluşmalara devam ediyoruz.

Tarımda, ‘Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’nı gerçekleştirerek, tarım sektöründeki girişimleri en az bir, en çok üç yıldır süren 75 kadın girişimci için bir eğitim kampı düzenledik.”

EMİNE ERDEM: “KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMLARI YETERSİZ DÜZEYDE”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Türkiye’de kadın girişimcilik oranının yüzde 13 düzeyinde olduğuna dikkat çekti. Erdem, “Bu bakımdan, kadın girişimcilerin durumunun arzu ettiğimiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için ihtiyaç duyduğumuz seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu sadece girişimcilikte değil, kadın istihdamında da aynı. Kadınların ekonomiye katılımları yetersiz düzeyde” diye konuştu.