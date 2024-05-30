Sinpaş daha önce yaptığı açıklamada ‘belediyeden izin aldıklarını ve sadece peyzaj çalışması yaptıklarını’ söylemişti. Açıklamaya ikna olmayan çevre aktivistleri inşaata kaç kişinin girdiğini tespit etmek için servis plakalarını tek tek not aldı. 600 ile 1000 kişi taşıyan servislerin inşaat alanına girişi tespit edildi.

Çalışma seslerinden sonra zabıtayı arayıp inşaatın sahibi Sinpaş şirketini ihbar ettiler. Telefondan yaklaşık yarım saat sonra da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, fen işleri müdürü, onlarca zabıta topluca inşaat alanına geldi. Belediye başkanı, müdürler önde zabıtalar arkada çevre aktivistleriyle birlikte katlar dolaşıldı. Yetkililer şirket çalışanlarına inşaatı boşaltmalarını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde milli park içerisinde Sinpaş tarafından yapımına devam edilen otel ve devremülk projesi, 15 Mayıs'ta turizm bölgelerinde ilan edilen inşaat yasağına rağmen sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye zabıtaları inşaat bölgesine geldi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bölgeye geldi. Çevre bilimciler ve belediyeden isimler, katları gezerek, çalışmaların durumunu inceledi. Yapılan incelemelerde beton döküldüğü, demir atıldığı ve kaplama yapıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri, işçileri şantiyenin dışına çıkardı. Şirket yetkililerinin uyaran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yaptığınız suç, bir daha bizi buraya getirttirmeyin. İnşaatı derhal durdurun ve boşaltın" dedi.

Sevgili Marmarisliler;



15 Mayıs itibariyle bölgemizde inşaat yasağı başlamıştır. Marmaris Belediyesi olarak bu yasağın ihlaline hiçbir şekilde göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Yasağı delen her kim olursa olsun gereken işlemleri ivedilikle yapacağız.



Halkımız bu konuda… pic.twitter.com/Rm2VQjTH9l — Acar ÜNLÜ (@acarunlu) May 30, 2024

NELER OLMUŞTU HATIRLATALIM

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.