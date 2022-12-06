Yeşilli Halk Eğitim Merkezinde 3 bin 500 kişiye hizmet verildi

Mardin’in Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi ilçede açtığı çeşitli kurslarda bir yılda toplam 3 bin 500 kişiye sportif ve kişisel gelişim alanlarda hizmet verdi.

Yeşilli ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezi geleneksel eğitimler vererek ilçe halkına hizmet sunuyor. Yeşilli ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise faaliyet gösteren eğitimlere yoğun ilgi gösteriyor. Kurslar hakkında bilgi veren Yeşilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Bilen, “İlçemizde açtığımız kurslarda şu ana kadar 3 bin 500 kişiye hizmet verdik” dedi.

İlçede her alanda vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Bilen, "Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtığımız kurslarda spor, sanat, yabancı dil, el sanatları, kuyumculuk teknolojisi, halı ve kilim dokuma kursları, saç bakım ve güzellik hizmetleri kursları, halk oyunları kursları ve kişisel gelişim kursları ile vatandaşlara hizmet sunuyoruz. Bir yıl içerisinde İlçe nüfusumuzun yüzde 22’si kurslarımıza katılım sağlandı. Şuan 45 aktif olarak öğretmen ve usta öğretici sayımız vardır. Vatandaşlarımız bu kurslardan faydalanmak istiyorsa Mardin Yeşilli Halk Eğitimi Merkezine başvurmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.