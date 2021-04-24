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Voleybol Efeler Ligi’ne yükselen Kızıltepe ve Cizre ekibine GSYD’den tebrik

Voleybolda Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi’ne yükseldi. Bölge takımlarının lige yükselmesiyle Doğu ve Güneydoğuda sevinçle karşılandı.

MARDİN 24.04.2021, 12:52
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Voleybol Efeler Ligi’ne yükselen Kızıltepe ve Cizre ekibine GSYD’den tebrik

Voleybolda Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi’ne yükseldi. Bölge takımlarının lige yükselmesiyle Doğu ve Güneydoğuda sevinçle karşılandı.

TVF Spor Salonu’nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Yeni Kızıltepespor, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 yenerek birinci olurken Akkuş Belediyespor’u 3-2 yenen Cizre Belediyespor da ikinci sırada yer alarak TVF Efeler Ligi’ne çıkmaya hak kazandı. Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) elde edilen başarı nedeniyle iki Kulübü tebrik etti.

Derneğin iki takımı tebrik ederek yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir rüyayı gerçekleştirerek Efeler ligine çıkma başarısı gösteren öncelikle Yönetici ve antrenörlüğünü GSYD Mardin temsilcimiz Şino Cevheroğlu’nun yaptığı Mardin Kızıltepe Voleybol takımını ve Kızıltepe ilçemizi, yine Cizrenin gelişen yüzünü temsil eden ve efeler ligine çıkan Cizre Botan sporu tebrik ederiz” denildi.
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