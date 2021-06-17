banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Sedat Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
Veyis Ateş canlı yayında her şeyi anlatacak!
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP’ye silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer kimdir?
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!
HDP saldırıya ilgili devleti suçluyor!

Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin’de dev organizasyon başlıyor

Mardin’de bir ilk olan dev organizasyonu ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu.

MARDİN 17.06.2021, 13:28
Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin’de dev organizasyon başlıyor

Mardin’de bir ilk olan dev organizasyonu ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu.

İlk organizasyonu olan ünlü sunucu Özlem Demir’in “Mezopotamya Ödülleri Mardin” ile Mardin’de bir ilke imza attı. Organizatörlüğünü ünlü sunucu Özlem Demir ve Mazlum Bozdağ’ın yapacağı gecenin yapılacağı tarih belli oldu. Ünlü sunucu Özlem Demir sosyal medya hesabında yayınladığı tanıtım videosuyla gece ile ilgili duyuru yaptı. 9 Temmuz’da ünlü şarkıcı Tuba Özay ve ünlü oyuncu Şenol İpek’in sunuculuğunda gerçekleşecek olan ödül töreni Raymar Hotels Mardin’de gerçekleşecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493