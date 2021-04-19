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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi şehitler haftası nedeniyle ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımı yaptı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi şehitler haftası nedeniyle ihtiyaç sahibi 400’a yakın aileye giyecek yardımı yaptı.

MARDİN 19.04.2021, 10:52
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi şehitler haftası nedeniyle ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımı yaptı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi şehitler haftası nedeniyle ihtiyaç sahibi 400’a yakın aileye giyecek yardımı yaptı.

Şehitler haftası nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şubesi 20 köyü ziyaret etti. Ziyaret ettikleri köylerde toplamda 400’e yakın aileye yetişkin ve çocuklar için giyecek yardımında bulundu. Daha fazla aileye ulaşmak için çabaladıklarını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Midyat Şube Başkanı ve aynı zamanda Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan, “Hem şehitler haftası hem de Ramazan ayı olması hasebiyle 20 köyü ziyaret ettik. 400’e yakın ihtiyaç sahibine ulaştık. Yetişkin ve çocuklara giyecek yardımında bulunduk. Gücümüz yettikçe daha fazla aileye ulaşmaya çalışacağız. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” dedi.
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