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Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Midyat’ta da Türk Polis teşkilatının 176. yıl dönümü kaymakamlık bahçesinde yapılan törenle Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü’nün çelengini sunması ile başladı.

MARDİN 10.04.2021, 12:02
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Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Midyat’ta da Türk Polis teşkilatının 176. yıl dönümü kaymakamlık bahçesinde yapılan törenle Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü’nün çelengini sunması ile başladı.

Kaymakamlık bahçesi, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü’nün çelengini sunması, aziz şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına müteakip, Komiser Batuhan Küçük tarafından günün anlam önemini belirten konuşma yapıldı. Yapılan törene, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkan Yardımcısı, Abdurrahim Çelik, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Jandarma Komutanı Teğmen Emirhan Erşan, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, emniyet mensupları ve vatandaşlar hazır bulundu.
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