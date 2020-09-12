MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Ortaköy mahallesi sorunu için çalışma başlattı
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MARDİN İL BAŞKANI FERHAN BOZKUŞ, ORTAKÖY MAHALLESİNDE YAŞANAN ELEKTRİK SORUNUN ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Ortaköy mahallesinde yaşanan elektrik sorunun çözmek için çalışma başlattı.
Geçtiğimiz günlerde elektrik şirketi ile köylüler arasında çıkan olayları yatıştırıp, sorunu çözmek için Ortaköye gitti. Köylülerin sorunlarını dinleyen Ferhan Bozkuş, bu tür sorunların diyalog ile çözülmesinin doğru olacağını, hiç bir şekilde şiddete başvurulması taraftarı olmadıklarını söyledi. Her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydeden MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, "Biz vatandaşlarımız için varız. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için burdayız. Sizleri dinledik, bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız. En kısa sürede taraflar arasında yaşanan bu sıkıntıyı çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Bozkuş, köylülerin yaşadıkları sorunları dinleyip not aldıktan sonra gerekli girişimleri başlatacağını söyleyerek bölgeden ayrıldı.
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