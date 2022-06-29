Mardin’in turistik cadde ve sokaklarına dekoratif aydınlatma

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Teker, Gül, Şar ve Medrese Mahallelerinde kentin tarihi dokusuna uygun olarak aydınlatma şebekesi yenilendi.

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni aydınlatma projesi çerçevesinde turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği mekanların bulunduğu mahallelerdeki cadde ve sokaklarda bulunan aydınlatma şebekesi gözden geçirilerek eksikler belirlendi. Ardından tarihi dokuya uygun olmayan kablo ve materyaller kaldırılırken, ihtiyaç duyulan yerlere dekoratif aplik aydınlatmalar takıldı.

Teker, Gül, Şar ve Medrese Mahallelerinde kentin tarihi dokusuna uygun olarak aydınlatma şebekesi yenilenirken, geceleri de tarihi mekanların bulunduğu cadde ve sokaklar ışıl ışıl oldu.

“Turizme katkı sağlamak istiyoruz”

Mardin’in tarihi güzelliklerinin gece de görülebilir hale getirildiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, “Turizme katkı sağlamak amacıyla tarihi yapılara zarar vermeden ve dokuya uygun aplik aydınlatma çalışması yaptık. Cadde ve sokaklarımız modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Tarihi yapıları gece de görünür hale getirdik. Artık kentimize gelen yerli ve yabancı turistler, geceleri de tarihi mekanların bulunduğu cadde ve sokakları rahatlıkla dolaşabilirler. Şehirlerimizin gelişimi ve tanıtımı için enerji şirketi olarak üzerimize düşeni layıkıyla yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.

Mahalle muhtarı teşekkür etti

Aydınlatma çalışmalarının yapıldığı mahallelerden Gül Mahallesi’nin muhtarı Emrah Dinç ise, Sabancı Müzesi civarında yapılan aydınlatma çalışması nedeniyle İl Müdürü Halil Homan ve Sistem İşletme Yöneticisi Meltem Kıyançiçek’in şahsında tüm Dicle Elektrik çalışanlarına mahalle sakinleri adına teşekkür ettiği belirtildi.