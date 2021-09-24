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Mardin’de ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’ toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’ toplantısı düzenlendi.

MARDİN 24.09.2021, 10:35
Mardin’de ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’ toplantısı yapıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında ’Üniversite Güvenlik Tedbirleri’ toplantısı düzenlendi.

Vali Demirtaş’ın başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesi üniversite ile üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite yerleşkesinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi amacıyla alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve öğrencilerin muhtemel barınma konuları ele alındı. Toplantıda konuşan Demirtaş, hoşgörü şehri Mardin’in öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyledi. Demirtaş, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir problem yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydetti.

Ülkenin farklı bölgelerinden Mardin’e gelen öğrencileri bir emanet olarak gördüklerini dile getiren Demirtaş, "Üniversite kazanıp gelecek öğrencilerimiz hoşgörü şehrimizde huzur, güven içerisinde keyifle okusunlar istiyoruz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

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