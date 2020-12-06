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Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Mardin’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
MARDİN 06.12.2020, 16:30
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Mardin’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.Türkiye genelinde vakaların yükselişi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Mardin’in Artuklu ilçesinde denetlemeleri ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşları durduran güvenlik güçleri, belirlenen meslek dışındakileri evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.
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