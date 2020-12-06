banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Mardin’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

MARDİN 06.12.2020, 16:30
3
Mardin’de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
banner422

Mardin’de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Türkiye genelinde vakaların yükselişi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Mardin’in Artuklu ilçesinde denetlemeleri ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşları durduran güvenlik güçleri, belirlenen meslek dışındakileri evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.
Yorumlar (0)
11°
açık